Румыния – Украина: первый матч "сине-желтых" на Евро прокомментирует звездный дуэт, который служит в ВСУ
Украинская аудитория узнала, под чьи голоса будет смотреть первый матч родной сборной на Евро-2024.
Игру первого тура Румыния – Украина на MEGOGO прокомментируют Вадим Скичко и Роберто Моралес, информирует сайт медиасервиса.
Украина официально получила трансляторов Евро-2024
Оба после полномасштабного вторжения мобилизовались в ряды ВСУ, но периодически возвращаются к привычной работе. Напомним, что в Украине часть матчей Евро-2024 также покажут на местных телеканалах "Суспільного" (например, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" и др.)
Первый матч чемпионата Европы состоится уже завтра (14 июня). Турнир откроют Германия и Шотландия, стартовый свисток в 22:00. Расписание матчей Украины в группе Е – Румыния (17 июня), Словакия (21-го) и Бельгия (26-го).
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