Украинская аудитория узнала, под чьи голоса будет смотреть первый матч родной сборной на Евро-2024.

Игру первого тура Румыния – Украина на MEGOGO прокомментируют Вадим Скичко и Роберто Моралес, информирует сайт медиасервиса.

Украина официально получила трансляторов Евро-2024

Оба после полномасштабного вторжения мобилизовались в ряды ВСУ, но периодически возвращаются к привычной работе. Напомним, что в Украине часть матчей Евро-2024 также покажут на местных телеканалах "Суспільного" (например, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" и др.)

Первый матч чемпионата Европы состоится уже завтра (14 июня). Турнир откроют Германия и Шотландия, стартовый свисток в 22:00. Расписание матчей Украины в группе Е – Румыния (17 июня), Словакия (21-го) и Бельгия (26-го).

"Говорят: "Пусть Путин умрет". И что? Придет Шойгу, шаман без образования". Роберто Моралес – о дембеле, армии и атаках беспилотников