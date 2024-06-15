УЕФА объявил судей на дуэль между румынской и украинской командами.

Стартовый матч Евро-2024 в группе Е между Румынией и Украиной будет обслуживать шведская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери выступит 35-летний Гленн Нюберг. На линиях ему будут помогать соотечественники Махбод Бейги и Андреас Седерквист. Резервным арбитром будет Эспен Эскос из Новегии, а за VAR будет отвечать нидерландец Роб Диперинк.

К слову, с украинскими командами Нюберг пересекался дважды в своей карьере: в сезоне 2022/23 в квалификации Лиги чемпионов он зафиксировал безголевую ничью между Динамо и Фенербахче, а через два месяца, в сентябре 2022-го судил поединок группового этапа ЛЧ между Шахтером и Селтиком (1:1).

Напомним, дуэль между Украиной и Румынией состоится 17 июня в Мюнхене. Начало матча в 16:00.

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