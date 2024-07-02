Румыния – Нидерланды: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024
17:50 - Читати українською
Румыния и Нидерланды сыграют матч 1/8 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
36' live
20’ Коди Гакпо
Матч Румыния – Нидерланды в Мюнхене стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.
Румыния – Нидерланды: анонс матча 1/8 финала Евро-2024
Стартовый состав Румынии:
Нидерландов:
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