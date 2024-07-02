Пока все восхищались Грузией, называя ее главной сенсацией Евро-2024, Румыния финишировала первой в своей группе. Возможно, по уровню игры команда Эдварда Йорданеску не заслуживала лидерства в квартете, но сполна воспользовалась своим шансом. Румыны провели одну яркую игру на турнире, разгромив сборную Украины 3:0, и благодаря ей пробились в плей-офф. Пришло время доказывать неслучайность попадания в 1/8 финала.

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На Евро-2024 достаточно неожиданных результатов и сборная Румынии не против продолжить эту тенденцию. Тем более, в соперниках в 1/8 финала Нидерланды, которые также не впечатляют. Выстраданная победа над Польшей, ничья с бледной Францией и поражение Австрии – от "оранье" также ждут большего. Парадоксально, но во встрече лидера группы Е (Румынии) и третьей команды группы D (Нидерландов) безусловным фаворитом будет команда, которая вышла в плей-офф благодаря попаданию в четверку лучших среди третьих мест.

Румыны лишь однажды побеждали Нидерланды – еще в 2007-м. Зато в других 13-ти поединках тотальное преимущество имели "оранье", которые выиграли десять матчей. Разница забитых и пропущенных мячей только подтверждает эту доминацию. Румыния отличилась лишь трижды, пропустив при этом 29 голов. Впрочем, до недавнего времени Нидерланды не проигрывали Австрии с 1990-го. Чем все закончилось в третьем туре группового этапа, лишний раз напоминать не надо.

Кстати, о голах. Лидеры своих сборных – Коди Гакпо и Разван Марин – закончили групповой этап в топе бомбардиров турнира с двумя результативными ударами. Их конкуренты Иван Шранц и Джамал Мусиала уже отличились в своих матчах 1/8 финала. Каким будет ответ румына и нидерландца?

Meilleurs buteurs #EURO2024



Schranz

Musiala

Mikautadze

Havertz

Gakpo

Marin

Füllkrug #ENGSVK pic.twitter.com/2JJ5A4cf6b — UEFA EURO 2024 (@EURO2024FRA) June 30, 2024

Безусловно румыны будут подстраиваться под соперника. Команда Эдварда Йорданеску не любит контролировать мяч и выполнила наименьшее количество передач среди всех участников Евро-2024. К тому же они являются главным аутсайдером по точности этих пасов в процентном эквиваленте (77,2%).

Тренерский штаб сборной Румынии не сможет использовать своего левого защитника – у Никушора Банку дисквалификация. Наиболее очевидный вариант на замену – Деян Сореску. У Нидерландов таких кадровых проблем нет. Более того, лишь два игрока висят на карточке (Джерди Схаутен и Джои Верман).

Рональд Куман и его команда получили немало критики по итогам группового этапа. Конечно, уровень разочарования от игры Нидерландов намного меньше, чем в случаях с Англией и Италией, но "оранье" тоже, мягко говоря, не впечатлили. Номинально Нидерланды получили одного из самых удобных соперников в плей-офф. Особенно, если учитывать выход в 1/8 финала с третьего места.

? - The EURO 2024 group stage is wrapped up. Based on Gracenote's updated predictions, Spain (17%) are favourites to win the trophy, ahead of hosts Germany (12.8%) and Netherlands (11.6%). Check our forecast! #EURO2024 pic.twitter.com/TAMiuiIMAW — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 26, 2024

С другой стороны, Нидерланды продемонстрировали, что могут быть гибкими. Они качественно защищались против Франции (0:0) в формации 4-2-3-1, которая трансформировалась в 4-5-1, и много атаковали с Австрией (2:3) в схеме 4-3-3. Выпады австрийцев были острее, но подопечные Кумана чаще били по воротам и не проиграли сопернику в количестве созданного (xG 1,49 против 1,48).

Нидерланды по всем параметрам превосходили Польшу, но долго не могли забить решающий гол (это удалось Вауту Вехгорсту только на 83-й минуте). Вероятно, матч против Румынии будет похожим по стилистике. Но доводить дело до нервной концовки не стоит. С Австрией такая тактика оказалась провальной.

Ориентировочные составы на матч Румыния – Нидерланды

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Сореску – Ман, М. Марин, Р. Марин, Станчу, Хаджи – Дрегуш

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, ван Дейк, де Лигт, Аке – Схаутен, Рейндерс – Фримпонг, Симонс, Гакпо – Депай.

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