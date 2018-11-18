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Румыния – Литва – 3:0 – видео голов и обзор матча

09:50 9 Читати українською
Румыния – Литва – 3:0 – видео голов и обзор матча
Румыния – Литва – 3:0 – видео голов и обзор матча

Румыния победила Литву в 5 туре дивизиона D Лиги наций (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

В матче 4 группы дивизиона С Румыния принимала аутсайдера квартета – Литву. Хозяева не дали шанса прибалтам.

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Счет на табло после финального свистка – 3:0. Литва имеет 0 очков и вылетает в дивизион D. Румыния на 2 месте с 9 баллами.

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Лига наций, дивизион С, группа 4

Румыния – Литва – 3:0

Голы: Пушкаш, 7, Кешер, 47, Станчу, 65

Лига наций5 тур

Румыния - Литва: Суббота 17 ноября 2018

Румыния
Матч окончен
3 : 0
Литва
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Лига наций Литва Литва Румыния Румыния Видеоновости Румыния - Литва
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