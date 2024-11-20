Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело о скандальных эпизодах во время матча Косово и Румынии в пятом туре Лиги наций.

Матч между командами не был завершен, поскольку при счете 0:0 косовары решили покинуть поле. Причиной этого стали скандирование на трибунах румынских фанатов, а также сербский флаг. Болельщики на стадионе совершали провокации, выкрикивая "Косово – Сербия" и "Сербия, Сербия".

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УЕФА рассмотрел дело и решил засчитать сборной Косова техническое поражение 0:3, потому что именно косовары несли ответственность за то, что матч не был сыгран в полном объеме. Кроме того, косовары заплатят шесть тысяч евро за поведение игроков. А вот румыны должны заплатить 128 тысяч за бросание предметов, политические лозунги, пиротехнику и провокацию со стороны болельщиков.

Напомним, что Румыния заняла первое место в своей группе С2 Лиги наций, а Косово расположилось на второй строчке. Решение УЕФА не влипнет на финальное расположение команд.

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