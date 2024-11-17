Матч 5-го тура Лиги наций между Румынией и Косово завершился скандалом. Когда до финального свистка оставалась минута, гости демонстративно покинули поле, мотивировав свое поведение дискриминационным поведением болельщиков.

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Позже представители Косово сообщили, что местные фаны унижали достоинство футболистов, скандируя лозунг "Косово – это Сербия". Также представитель сборной Румынии якобы напал на одного из игроков соперника. Румынская сторона утверждает, что ничего подобного не произошло, и косовары ушли с поля "при неблагоприятном для них счете".

Поэтому УЕФА открыл дисциплинарное производство против обеих федераций, сообщает BBC Sport. Дополнительную информацию Союз пообещал обнародовать позже.

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