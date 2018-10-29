Румменигге жестко раскритиковал Bild из-за ложных публикаций о Баварии

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал местное издание Bild, которое, по его мнению, регулярно публикует недостоверную информацию о клубе и футболистах команды.

"Мы собрались в понедельник, после игры Германии с Нидерландами. То, что мы прочитали в прессе, было только сведением счетов, особенно с игроками Баварии. Это неприемлемо.

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Я даже не могу передать, что писали о Нойере. Он четыре раза признавался лучшим вратарем года, создал, без преувеличения, свой стиль игры. А что пишут о Бойтенге и Хуммельсе... Похоже, эти эксперты забыли, что такое достоинство и порядочность.

Хочу также напомнить, что Германия выиграла ЧМ-2014 во многом благодаря игрокам Баварии.

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Еще три недели назад все было в порядке, но вот мы не выиграем 4 матча подряд, и мир разваливается на куски. Нет никаких причин так относиться к команде.

Мы больше не будем мириться с этим. Мы направили требование о прекращении противоправных действий группы Springer (Bild). В СМИ появлялась недостоверная информация об операции Корентена Толиссо, о Джайдоне Санчо, которого мы якобы отказались покупать год назад.

Мы будем защищать наших футболистов и тренера", – цитирует Румменигге FourFourTwo.