На протяжении последних недель поляка связывали с возможным трансфером, однако мюнхенский клуб сохраняет спокойствие.

Левандовски остро реагирует на потенциальный переход Холанда в Баварию

"Конечно, он остается. Кто продает игрока, который забивает 60 голов за сезон? Агенты Левандовски не делали никаких запросов о продаже...", – заявил Румменигге в комментарии Bild.

Добавим, что в нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски провел 27 матчей, в которых забил 39 мячей.

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