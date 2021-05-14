Румменигге не оставил никаких сомнений относительно будущего Левандовски
11:56 - Читати українською
Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге однозначно оценил перспективы нападающего Роберта Левандовски.
На протяжении последних недель поляка связывали с возможным трансфером, однако мюнхенский клуб сохраняет спокойствие.
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"Конечно, он остается. Кто продает игрока, который забивает 60 голов за сезон? Агенты Левандовски не делали никаких запросов о продаже...", – заявил Румменигге в комментарии Bild.
Добавим, что в нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски провел 27 матчей, в которых забил 39 мячей.
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