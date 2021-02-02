"Я прочитал о долгах Барселоны во время завтрака и чуть не поперхнулся. Если бы такие долги были у Баварии, я бы не мог спокойно спать.

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Но я не думаю, что что-то случится. Клуб вроде Барселоны не пойдет на дно просто потому, что представляет огромную ценность для такого региона, как Каталония.

В любом случае, я сожалею, что клубы могут влезть в такие долги. Бавария была и продолжает оставаться примером для подражания, особенно учитывая то, что происходит в Барселоне или в Италии, где уже даже не перечисляют зарплаты. Мы нацелены, с одной стороны, на спортивные успехи, с другой – на стабильное экономическое положение", – цитирует Румменигге издание Marca.

Напомним, накануне каталонцы опубликовали годовой финансовый отчет, согласно которому общая задолженность клуба составляет более миллиарда евро – 1,173 млрд.

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