"Мы выиграли 9-й титул подряд, такое достижение невозможно переоценить. Хочу поздравить команду и тренерский штаб, выстроенный вокруг Ханси Флика, а также весь персонал и спортивный менеджмент во главе с Хасаном Салихамиджичем.

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Даже после выматывающего, исторически успешного сезона, игроки не подвели: остались голодными до побед, старательно работали с целью завоевать титул. Наш клуб одержал пятую звезду и будет носить ее на футболке долгие годы. Жаль, мы не можем отпраздновать титул с фанатами, но, надеюсь, такая возможность скоро появится", – цитирует Румменигге официальный сайт Баварии.

Отметим, что мюнхенцы завоевали 31 чемпионство Германии в своей истории, но из-за правил Бундеслиги, довоенная победа в первенстве (в 1923 году) не идет в общий зачет и не давала возможности получить пятую звезду над эмблемой. Таким образом, триумф в этом сезоне позволяет нашить долгожданную пятую звезду над своим логотипом.

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