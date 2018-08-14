Руководство Ромы провело переговоры с окружением Тайсона

Итальянская Рома заинтересована в покупке хавбека Шахтера Тайсона.

По информации издания Corriere Giallorosso руководство Ромы имело несколько контактов с близким окружением Тайсона.

Отмечается, что спортивный директор "волков" Рамон Мончи пока только изучает возможность приобретения Тайсона. В ближайшие 2 дня Рома планирует связаться с Шахтером для проведения переговоров о переходе 30-летнего лидера "горняков".

В составе Шахтера 30-летний бразилец выступает с 2013 года. Недавно сообщалось об интересе Сан-Паулу к Тайсону, однако донецкий клуб не спешит отпускать игрока.

Контракт Тайсона с Шахтером, по данным Transfermarkt, истекает летом 2021 года.