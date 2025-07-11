После разгрома от ПСЖ на Клубном чемпионате мира руководство Реала больше не намерено мириться с проявлениями эгоизма на поле.

В ближайшее время руководители "бланкос" проведут индивидуальные беседы с некоторыми игроками Реала, чтобы выяснить их истинную мотивацию, планы и уровень преданности клубу. Об этом информирует Marca.

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Среди самых обсуждаемых фигур – Винисиус Жуниор. Его форма оставляет желать лучшего, а поведение вызывает вопросы. В клубе хотят откровенного разговора с бразильцем, чтобы понять, что происходит в его голове и чего он хочет от своего будущего. Переговоры по новому контракту не гарантируют дальнейшего совместного пути – ситуация может измениться.

Другую проблему боссы Реала видят в Килиане Мбаппе. Француз провел блеклый турнир и не демонстрирует достаточной самоотдачи в защите, несмотря на требования Хаби Алонсо. Его обвиняют в эгоизме.

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