toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Руководство Ньюкасла выделит Брюсу значительную сумму на усиление состава

17:47 32 Читати українською
Руководство Ньюкасла выделит Брюсу значительную сумму на усиление состава
Стив Брюс / Reuters

Новый тренер Ньюкасла Стив Брюс сможет значительно усилить состав команды трансферами.

Руководство "сорок" выделило на трансферы в летнее межсезонье 90 миллионов фунтов. 50 миллионов – трансферный бюджет на лето, 11 миллионов фунтов осталось с зимнего трансферного окна, а также 30 миллионов клуб заработал на продаже Айозе Переса в Лестер, сообщает Sky Sports.

Рондон присоединился к Бенитесу в Китае

Напомним, недавно Ньюкасл возглавил Стив Брюс, который сменил на посту Рафаэля Бенитеса. Английский специалист подписал с "сороками" контракт сроком на три года.

Заметим, что в прошлом сезоне "черно-белые" смогли удержать место в элите, заняв 13 место АПЛ.

Ще один спадкоємець Клоппа, тутешні хлопці та повернення Другого міста: коротко про новачків АПЛ сезону 2019/20

blog_ava
Сенегал – Алжир: анонс и прогноз на финал КАН-2019
08:00
677
Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Стив Брюс Стив Брюс Ньюкасл Ньюкасл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Вальдес официально вернулся в Барселону
    Іспанія — 15:41260 Вальдес официально вернулся в Барселону
3
час
:
5
мин
Сенегал
22:00
Алжир
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук