Руководство Ньюкасла выделит Брюсу значительную сумму на усиление состава

Новый тренер Ньюкасла Стив Брюс сможет значительно усилить состав команды трансферами.

Руководство "сорок" выделило на трансферы в летнее межсезонье 90 миллионов фунтов. 50 миллионов – трансферный бюджет на лето, 11 миллионов фунтов осталось с зимнего трансферного окна, а также 30 миллионов клуб заработал на продаже Айозе Переса в Лестер, сообщает Sky Sports.

Рондон присоединился к Бенитесу в Китае

Напомним, недавно Ньюкасл возглавил Стив Брюс, который сменил на посту Рафаэля Бенитеса. Английский специалист подписал с "сороками" контракт сроком на три года.

Заметим, что в прошлом сезоне "черно-белые" смогли удержать место в элите, заняв 13 место АПЛ.

Ще один спадкоємець Клоппа, тутешні хлопці та повернення Другого міста: коротко про новачків АПЛ сезону 2019/20