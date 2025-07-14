Форвард Миная Антон Демченко поделился информацией о ситуации в команде.

– Какова кадровая ситуация в Минае сейчас?

– Пока ничего конкретного не могу вам сказать.

– Руководство клуба не озвучивало футболистам, что команда может не выйти на новый сезон?

– Руководство нам ничего не говорило и не предоставляет пока никакой информации.

Минай может сняться с Первой лиги – уже известно, кто заменит клуб

– Слухи об объединении с ФК Ужгород имеют под собой конкретику?

– Насколько я знаю, то нет.

– В межсезонье команду покинул главный тренер Евгений Калиниченко, который пошел на повышение в Александрию. Кто будет готовить команду?

– Есть информация, что на следующей неделе уже соберут команду.

– Клуб обещал закрыть задолженности перед игроками?

– Надеюсь на это, – заявил Демченко в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Минай в Первой лиге может заменить МФК Металлург Запорожье.

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