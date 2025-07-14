"Руководство нам ничего не говорило": футболист Миная рассказал о долгах и угрозе исчезновения команды
Форвард Миная Антон Демченко поделился информацией о ситуации в команде.
– Какова кадровая ситуация в Минае сейчас?
– Пока ничего конкретного не могу вам сказать.
– Руководство клуба не озвучивало футболистам, что команда может не выйти на новый сезон?
– Руководство нам ничего не говорило и не предоставляет пока никакой информации.
Минай может сняться с Первой лиги – уже известно, кто заменит клуб
– Слухи об объединении с ФК Ужгород имеют под собой конкретику?
– Насколько я знаю, то нет.
– В межсезонье команду покинул главный тренер Евгений Калиниченко, который пошел на повышение в Александрию. Кто будет готовить команду?
– Есть информация, что на следующей неделе уже соберут команду.
– Клуб обещал закрыть задолженности перед игроками?
– Надеюсь на это, – заявил Демченко в интервью Украинскому футболу.
Напомним, что Минай в Первой лиге может заменить МФК Металлург Запорожье.
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