Джим Рэтклифф готов дать Рубену Амориму время на исправление ситуации.

"Красные дьяволы" неудачно начали сезон: проиграли в чемпионате Арсеналу (0:1), после чего сыграли вничью с Фулхэмом (1:1). В среду, 27 августа, команда вылетела из Кубка английской лиги от соперника из четвертого дивизиона Гримсби по пенальти.

"Всем очевидно, что сегодня произошло": Аморим сделал загадочное заявление после вылета Манчестер Юнайтед из Кубка лиги

Тем не менее, руководство Манчестер Юнайтед поддерживает Рубена Аморима, несмотря на результаты. Как информирует The Times, совладелец клуба Джим Рэтклифф готов дать Амориму время на исправление ситуации.

30 августа Манчестер Юнайтед встретится с Бернли, а 14 сентября сыграет против Манчестер Сити.

МЮ вылетел от команды четвертого дивизиона, Миколенко вернулся уверенной победой: Кубок английской лиги