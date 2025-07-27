Как сообщает GOAL, президент Комо Мирван Суварсо ответил на спекуляции относительно трансфера Месси, вызванные словами главного тренера команды Сеска Фабрегаса.

Месси и Альба получили дисквалификацию за отказ играть в Матче всех звезд – они пошли по пути Златана

Руководство клуба оперативно опровергло все разговоры. Суварсо заявил: "Семья Месси была в гостях у Фабрегаса и его жены. Было бы здорово видеть его здесь, но почему он должен оставлять все те деньги, которые сейчас зарабатывает? К тому же, мы не имели с ним никакого контакта".

Интригу разжег факт, что жена Месси – Антонела Рокуццо – посетила товарищеский матч Комо против Лилля. Это спровоцировало волну спекуляций относительно вероятного переезда аргентинца в Италию, особенно учитывая дружбу Месси с Фабрегасом. Последний, к слову, не стал отрицать возможность такого развития событий, что лишь подстегнуло обсуждение.

Впоследствии, в комментарии в комментарии Sky Italy президент Комо окончательно поставил точку: "Это даже не мечта – это невозможно".

Лионель Месси сейчас имеет действующий контракт с Интер Майами до конца 2025 года. По данным СМИ, американский клуб уверен в продолжении сотрудничества, хотя официально новое соглашение еще не подписано.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля