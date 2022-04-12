Аурелио Де Лаурентис и Андреа Аньелли, руководители неаполитанцев и туринцев соответственно, рискуют получить проблемы с законом и быть отстраненными от футбола на длительное время.

Несколько клубов Серии А и В федеральная прокуратура Италии обвиняет в завышении данных о стоимости проданных игроков в предыдущие трансферные окна. Директоров и президентов команд хотят отстранить, а клубы заставить платить солидные штрафы, сообщает Football Italia .

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Президента Ювентуса Андреа Аньелли предлагают изолировать от футбольной деятельности на год и наложить штраф на самих туринцев в размере 800 тысяч евро. Также отстранить хотят спортдира Федерико Керубини (на 6 месяцев), вице-президента Павела Недведа и гендира Маурицио Арривабене (обоих на 8 месяцев), а также бывшего директора Фабио Паратичи, который сейчас работает в Тоттенхэме (на 16 месяцев).

А вот с Наполи предлагают взыскать около 330 тысяч евро штрафа. Президента неаполитанцев Аурелио де Лаурентиса хотят выбросить из футбола на 11 месяцев, его жену, сына и дочь – на 6, а генерального директора Андреа Киавелли – на 9.

Кроме двух грандов, под санкции рискуют попасть еще три клуба из Серии А (Сампдория, Эмполи, Дженоа), а также Парма и Пиза из Серии В.

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