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Руководство ФК Полтава объявило о роспуске команды, – СМИ

21 июня 19:11 414 Читати українською
Руководство ФК Полтава объявило о роспуске команды, – СМИ
ФК Полтава

Представитель президента Полтавы Леонида Соболева сообщил о роспуске команды.

Руководство полтавского клуба сегодня, 21 июня, на тренировочной базе клуба в Копылах объявило о роспуске команды. Завтра игрокам и персоналу должны вернуть трудовые книжки и разорвать с ними действующие контракты, сообщает poltava365.com.

Ранее сообщалось, что Полтава может сняться с УПЛ из-за запрета играть на домашней арене. На стадионе Локомотив полтавчанам не позволили проводить матчи, пока его не обустроят согласно требованиям УПЛ. Стоит заметить, что строительно-ремонтные работы на арене, которая принадлежит клубу, продолжаются.

Сам Леонид Соболев ситуацию пока не комментирует, впрочем, болельщикам известно, в свое время он уже 5-6 раз объявлял о снятии команды с соревнований по разным причинам.

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