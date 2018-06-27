Руководство ФФУ обсудило с представителями китайского университета футбольное сотрудничество

26 июня Дом футбола посетили представители университета физического воспитания и культуры Shandong Sport University из провинции Шаньдун, Китай.

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко поприветствовал иностранных гостей в Доме футбола. Представители ФФУ и гости Китая обсудили вопросы развития футбола в двух странах.

"Прежде всего, хочу передать привет от президента нашей национальной ассоциации Андрея Павелко, который также является руководителем депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с КНР. Андрей Васильевич был поражен вашей программой развития футбола до 2050 года и считает полезным опыт Китая для развития футбола в Украине, в частности по обновлению спортивной инфраструктуры", – отметил Вадим Костюченко.

Проректор китайского университета господин Чжан в свою очередь рассказал о планах и стратегии развития вузов, а также поделился вариантами возможного обмена тренерами для повышения уровня футбола в КНР.

"Нашему университету в этом году исполнится 60 лет. У нас работает более 700 человек преподавательского состава и обучается более 60 000 студентов. Недавно на базе Shandong Sport University был создан Институт футбола, и мы заинтересованы в том, чтобы с помощью совместных проектов повысить уровень нашего футбола, предоставив возможность украинским тренерам поработать у нас. Мы готовы пригласить ваших тренеров, а также отправить своих повышать квалификацию в Украину", – заявил господин Чжан.

Со своей стороны Вадим Костюченко рассказал об опыте работы украинского Института футбола, который был создан на базе Национального университета физического воспитания и спорта Украины. "Сейчас выпускник, который заканчивает этот вуз, сразу получает две специальности – менеджмент и футбольный тренер. На полях НТК им.Банникова наши молодые специалисты осваивают теорию и проходят практику, занимаясь с детьми. Наша футбольная ассоциация готова к сотрудничеству с вашим университетом", – подытожил Вадим Костюченко.

Кроме тренерского обмена, стороны договорились согласовать также обмен на уровне ДЮФЛ, чтобы дети из обеих стран имели возможность перенять опыт другой культуры и особенности игры.