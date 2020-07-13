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"Руководство Динамо должно поговорить с парнем, чтобы он не закончил карьеру" Шевчук – о замене Сироты в первом тайме

10:12 - Читати українською
"Руководство Динамо должно поговорить с парнем, чтобы он не закончил карьеру" Шевчук – о замене Сироты в первом тайме
Александр Сирота / Сайт Динамо

Экс-игрок Шахтера Вячеслав Шевчук считает, что молодой защитник Динамо Александр Сирота получил серьезный психологический удар после ранней замены в матче против Александрии.

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямин Вербич 63’
Беньямин Вербич 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямин Вербич
75’ Беньямин Вербич
89’ Максим Третьяков

"Это сложный момент для парня именно психологически. Да, он ошибся, но ошибаются все.

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Это нормально для молодых игроков. Замена на 24 минуте – это уже решение тренера. После этого матча тренер и руководство клуба должны поговорить с парнем и поддержать, чтобы не получилась психологическая травма. Чтобы он не закончил карьеру после этого момента. Потом он будет бояться своих ошибок, а надо, чтобы была уверенность", – заявил Шевчук в эфире Великого Футбола.

Добавим, что 20-летний Сирота проводил лишь свой третий матч за первую команду Динамо. Молодой защитник получил желтую уже на первой минуте игры с Александрией (2:2), в середине тайма "привез" пенальти, после чего был сразу заменен на Бурду.

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Александрия - Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко Александр Александр Сирота Вячеслав Вячеслав Шевчук Динамо Киев Динамо Киев
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