"Руководство Динамо должно поговорить с парнем, чтобы он не закончил карьеру" Шевчук – о замене Сироты в первом тайме

Экс-игрок Шахтера Вячеслав Шевчук считает, что молодой защитник Динамо Александр Сирота получил серьезный психологический удар после ранней замены в матче против Александрии.

"Это сложный момент для парня именно психологически. Да, он ошибся, но ошибаются все.

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Это нормально для молодых игроков. Замена на 24 минуте – это уже решение тренера. После этого матча тренер и руководство клуба должны поговорить с парнем и поддержать, чтобы не получилась психологическая травма. Чтобы он не закончил карьеру после этого момента. Потом он будет бояться своих ошибок, а надо, чтобы была уверенность", – заявил Шевчук в эфире Великого Футбола.

Добавим, что 20-летний Сирота проводил лишь свой третий матч за первую команду Динамо. Молодой защитник получил желтую уже на первой минуте игры с Александрией (2:2), в середине тайма "привез" пенальти, после чего был сразу заменен на Бурду.

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