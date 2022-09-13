Юлиан Нагельсманн не будет уволен с поста главного тренера Баварии в ближайшее время.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн пользуется полной поддержкой руководства клуба, и его возможное увольнение с занимаемой должности даже не обсуждается. Об этом сообщает журналист Sport 1 Керри Гау.

Игроки Баварии недовольны критикой от Нагельсманна

В то же время, согласно источнику, руководство мюнхенского клуба ожидает реакции и улучшения результатов команды, начиная с сегодняшнего матча против Барселоны. Помимо этого боссы Баварии надеются, что атмосфера в раздевалке команды улучшится, и что в Баварии не будет недовольных игроков.

Напомним, что вчера появилась информация о том, что игроки Баварии недовольны критикой Нагельсманна и количеством игрового времени. Бавария трижды подряд потеряла очки в Бундеслиге и скатилась на третье место.

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