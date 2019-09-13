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Руководство Барселоны оценило резонансное интервью Месси

11:26 109 Читати українською
Руководство Барселоны оценило резонансное интервью Месси
Лионель Месси / Фото AP

Вице-президент Барселоны Жосеп Вивес не видит никаких недоразумений между клубом и Лионелем Месси.

"Абсолютно нормальное интервью. Он сказал все очень прозрачно. Мы довольны тем, как он выразился.

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Между Месси и клубом нет никакого напряжения. Он сделал несколько интересных оценок", – цитирует Вивеса Marca.

Накануне Лионель Месси дал большое интервью для Diario SPORT, где проанализировал актуальные проблемы Барселоны и ответил на слухи о возможном уходе из каталонского гранда. Футбол 24 подготовил для вас адаптированный перевод слов лидера Барселоны по ссылке.

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Теги
Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Хосеп Вивес
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