"Руководство Атлетико поступило недобросовестно", – адвокат Гризманна разнес мадридцев за желание судиться с Барселоной

Адвокат Антуана Гризманна шокирован действиями Атлетико, который настроен судиться с Барселоной из-за трансфера француза.

Напомним, Барселона подписала Антуана Гризманна, заплатив Атлетико клаусулу игрока в размере 120 млн евро.

Впрочем, мадридцы настроены судиться с "блаугранас" из-за трансфера чемпиона мира. По мнению представителей Атлетико, Барселона должна "матрасникам" еще 80 млн евро, поскольку договорилась с игроком еще до момента официального снижения размера отступных с 200 до 120 млн.

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Адвокат француза Севан Кариан считает такие действия экс-клуба Гризманна неприемлемыми.

"Антуан очень разочарован действиями Атлетико. Руководство клуба в этой ситуации поступило полностью недобросовестно, поскольку их официальная позиция кардинально отличается от того, что услышал Гризманн в частных разговорах.

Впрочем, Атлетико пусть поступает так, как считает нужным. В случае необходимости мы будем делать так же. Все, о чем думает сейчас Гризманн – отпраздновать на этих выходных открытие новой главы в своей карьере", - цитирует Кариани Marca со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, Гризманн выступал за Атлетико с 2014 года. В составе "матрасников" француз выиграл Лигу Европы, а также играл в финале Лиги чемпионов.

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