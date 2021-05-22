"Все результаты Аталанты – плод тяжелой работы, которую мы не должны принимать, как должное. Мы знаем, что такое соревноваться в Серии А. Мы гордимся тем, что делаем, и не видим минусов. Мы знаем, кто мы есть.

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Аталанта – очень конкурентоспособная команда. Мы будем рады встретиться с сильным Миланом, уже зная, что некоторые шансы были потеряны. Мы сделаем все возможное в будущем матче. Аталанта будет играть, как Аталанта.

Мы должны работать каждый день под руководством прекрасного тренера. Гасперини безусловно останется в коллективе", – цитирует Перкасси Football Italia.

К слову, Джан Пьеро Гасперини возглавил "Богиню" в 2016-м, а его соглашение рассчитано до следующего лета. Сейчас Аталанта обеспечила себе выход в Лигу чемпионов, а в последнем туре разыграет серебряные медали Серии А с Миланом.

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