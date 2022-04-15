Руководителям 11 коллективов из чемпионата Италии повезло. Суд закрыл производство против них.

Недавно федеральная прокуратура Италии предъявила обвинения 11 клубам и 59 руководителям в завышении данных о стоимости проданных игроков в предыдущие трансферные окна. Менеджерам грозило отстранение от футбола и солидные штрафы.

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Но федеральный суд первой инстанции оправдал все оказавшиеся под следствием коллективы и их руководителей, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио . Это значит, что, в частности, Андреа Аньелли и Аурелио Де Лаурентис, президенты Ювентуса и Наполи соответственно, не будут отстранены от футбола на почти год.

Кроме двух грандов, наказание обошло Сампдорию, Эмполи, Дженоа, Парму, Пизу и другие коллективы.