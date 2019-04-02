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Руководитель Динамо Брест провел три встречи с представителями ФФУ относительно перехода в чемпионат Украины

17:23 193 Читати українською
Руководитель Динамо Брест провел три встречи с представителями ФФУ относительно перехода в чемпионат Украины
Александр Зайцев /Динамо Брест

Руководитель Динамо Брест Александр Зайцев рассказал, что общался с представителями футбольных федераций других страны о переходе команды в их чемпионат.

"Больше всего мы прорабатывали вариант с переходом в другой чемпионат. Речь не только о Польше. Я трижды встречался с руководством Федерации футбола Украины, несколько раз были и в Польше. Эти варианты, безусловно, сложные. У нас не совпадают календари.

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Кроме того, это крупные страны, со своими пасьянсами. Приход нового сильного коллектива нарушает некий баланс. И нам пришлось бы потратить некоторое время, чтобы пробиться из низших лиг вверх.

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Но дальше всего продвинулись в плане перехода в чемпионат Литвы. У нас была определенная переписка с тамошней федерацией футбола. Календари совпадают, лимита на легионеров нет. Единственное сложный вопрос – как исключение ввести команду сразу в высшую лигу", – цитирует Зайцева Pressball.by.

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