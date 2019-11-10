Руководитель Баварии Румменигге озвучил решение клуба по поводу сотрудничества с Венгером

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге сообщил о продолжении сотрудничества с тренером Хансом-Дитером Фликом.

"Пока мы будем работать с Фликом. Он сказал, что две игры были его первой финишной линией. Он пересек ее, сделав свою работу на отлично. И теперь мы продолжим.

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Я уважаю Арсена Венгера. Мы позвоним ему и все объясним. Я не хочу нервировать его", – цитирует Румменигге Goal.com.

Напомним, Флик стал исполняющим обязанности главного тренера Баварии после увольнения Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы обыграли Олимпиакос в Лиге чемпионов, а также разгромили дортмундскую Боруссию в 11-м туре Бундеслиги.

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