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Руководитель Баварии Румменигге озвучил решение клуба по поводу сотрудничества с Венгером

11:30 122 Читати українською
Руководитель Баварии Румменигге озвучил решение клуба по поводу сотрудничества с Венгером
Карл-Хайнц Румменигге / TZ

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге сообщил о продолжении сотрудничества с тренером Хансом-Дитером Фликом.

"Пока мы будем работать с Фликом. Он сказал, что две игры были его первой финишной линией. Он пересек ее, сделав свою работу на отлично. И теперь мы продолжим.

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Я уважаю Арсена Венгера. Мы позвоним ему и все объясним. Я не хочу нервировать его", – цитирует Румменигге Goal.com.

Напомним, Флик стал исполняющим обязанности главного тренера Баварии после увольнения Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы обыграли Олимпиакос в Лиге чемпионов, а также разгромили дортмундскую Боруссию в 11-м туре Бундеслиги.

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Теги
Бавария Бавария Германия Арсен Венгер Арсен Венгер Карл-Хайнц Румменигге Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
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