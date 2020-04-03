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Румменигге ожидает от пандемии революционных изменений на трансферном рынке

08:56 36 Читати українською
Румменигге ожидает от пандемии революционных изменений на трансферном рынке
Карл-Хайнц Румменигге / ФК Бавария

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге считает, что пандемия коронавируса успокоит ситуацию на мировом трансферном рынке, где цены на игроков и зарплаты постоянно растут.

"Летом трансферный рынок остановится. Из-за экономических трудностей клубов на рынке будет больше игроков. Спрос будет контролируемым.

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Это приведет к снижению цен на трансферном рынке впервые после появления правила Босмана. В бизнесе появится больше рациональности, установится новый баланс", – цитирует Румменигге издание Allgemeine Zeitung.

Напомним, Жан-Марк Босман – бывший бельгийский футболист, прославившийся не на футбольном поле, а в суде. После его исков к бельгийскому Льежу Европейский суд в декабре 1995 года принял судьбоносное решение, признав, что игроки, у которых истек срок контракта, имеют право переходить в другой клуб без денежной компенсации бывшему работодателю.

Румменигге за свою футбольную карьеру дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1975 и 1976 гг.), а также дважды подряд становился обладателем "Золотого мяча" (в 1980 и 1981 годах).

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Теги
коронавирус Трансферы Бавария Бавария Германия Карл-Хайнц Румменигге
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