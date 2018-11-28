Руководитель Арены Львов: Шахтер не обращался касательно проведения матча Лиги чемпионов с Лионом

Исполняющий обязанности директора Арены Львов Юрий Майборода прокомментировал возможность проведения матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и французским Лионом во Львове.

"Нет, Шахтер не обращался к нам касательно проведения матча с Лионом. Я слышал об этом, такие разговоры идут. Но никаких обращений не было. Поэтому пока комментировать нечего", – рассказал Майборода в комментарии Tribuna.com.

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Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Сразу после этого появились слухи о том, что поединок Шахтера против Лиона не сыграют в Харькове, поскольку Харьковская область входит в список регионов, в которых ввели особый режим.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола не уверен, что команда прилетит в Харьков из-за военного положения. Матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Лион должен был состояться на харьковском ОСК Металлист. Встреча запланирована на 12 декабря.

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