"Все приготовления к предсезонным летним сборам мы уже завершили. Они состоятся в два этапа. Первый стартует в Германии с 19 по 30 июля, а второй состоится в Австрии с 31 июля по 20 августа.

Ребров: Ярмоленко будет лидером в Аль-Айне

Технический и логистический персонал ездили на места, чтобы убедиться в наличии всего необходимого оборудования в соответствии с рекомендациями профессионального комитета Аль-Айна и требованиями тренерской команды под руководством украинца Сергея Реброва.

В отеле есть джакузи, тренажерный зал и бассейн. Кроме этого, завершена подготовка к проведению более восьми спаррингов. Планируется, что команда сыграет с Кувейтом, Аль-Файхой, с несколькими европейскими командами и странами Персидского залива", – цитирует Али сайт "босса" .

Также среди важных требований украинского специалиста по выбору места проведения сборов были определенные погодные условия, позволяющие команде проводить по две тренировки в день.

Напомним, что недавно к Аль-Айну присоединился капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, подписав контракт на один год. Он тоже отправится на сборы под руководством Реброва.

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