Руководитель академии Динамо покинул клуб

Украина — 01:43 2054
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Львов – Динамо: Киев развивает новый почерк, неожиданная персона матча, ответ Брюгге, от которого веет удовольствием
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Вест Хэм – Атлетик: Ярмоленко забивает и получает плохую оценку СМИ, сигнал от Пеллегрини для украинцаАнглия — 3 авг 1297
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Манчестер Юнайтед одолел Милан по пенальти – роковая ошибка Мальдини, но Международный кубок чемпионов выиграла БенфикаМир — 3 авг 196
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Динамо впервые в истории разгромило Львов и продлило рекордную сериюУкраина — 3 авг 266
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Шапаренко переведен в дубль ДинамоУкраина — 3 авг 972