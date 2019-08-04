Руководитель академии Динамо покинул клуб

Глава академии Динамо Ромео Вендлер больше не работает в киевском клубе.

Хорватский специалист Ромео Вендлер, который был куратором всех возрастных групп академии Динамо, покинул киевский клуб. 50-летний тренер вернулся в Германию, где он ранее работал в структуре Хоффенхайма, сообщает Динамомания.

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У Вендлера истек контракт с Динамо, поэтому он прекратил работу в Украине. Напомним, хорват провел в киевском клубе 2 года, придя по просьбе главного тренера Александра Хацкевича.

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