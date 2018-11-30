Рукавина: В Киеве повезло нам, в Астане – Динамо

Защитник Астаны Антонио Рукавина прокомментировал поражение своей команды от киевского Динамо в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы разочарованы. Вы сами видели, как мы играли, сколько шансов у нас было... У соперников была всего одна возможность, и гол забили они. Это футбол. Думаю, в Киеве мы, возможно, не заслуживали ничью, забив на 90 минуте. Сегодня удача была не на нашей стороне. Хотели забить хотя бы один гол и, возможно, дальше даже победить. Но, в конце концов, не повезло.

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Через две недели во Франции и сопернику будет нужна победа. Конечно, мы будем не просто обороняться, а играть как сегодня, но еще лучше. Так, не повезло, но в итоге, надеюсь, все сложится наилучшим для нас образом.

Возможно, сегодня был мой день, но лучше бы мы выиграли, и я не прочь был бы тогда стать худшим игроком матча. Это не теннис. Индивидуальные достижения важны, но в командном плане я очень разочарован.

Атмосфера на стадионе была замечательная. Еще соперник с традициями и именем. Спасибо болельщикам за то, что так хорошо нас поддержали, думаю, стадион был полным. Но всегда нужен повод для радости, и сегодня это мог быть хотя бы один гол... И одно очко в результате", – цитирует футболиста Sports.kz.

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