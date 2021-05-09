"Мы пытались играть с Динамо в агрессивный футбол. Пропустили необязательный мяч в конце первого тайма, а затем во втором еще два безумных гола, два красавца, после которых наша команда "поплыла".

Я начал делать замены, выпускать молодых игроков. Хотя я никогда не жалуюсь по поводу того, что у меня кто-то пропускает игру, но на этот раз не хватало мощи. Не скажу, что те ребята, которые вышли на поле слабее, но рука Попова весит больше, чем весь Сорокин с Ильиным. Повторюсь, не хватило мужской борьбы с нашей стороны, мы начали проседать. Еще хорошо, что все так закончилось.

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Думаю, для коллектива из Ковалевки четвертое место – это очень высокий показатель. Мы думали, что прошлый сезон был хорошим, а оказалось, что этот – еще лучше, и мы провели его на высоком уровне. До сегодняшнего матча у Колоса было только два поражения в последних 15-ти играх. Команда хорошо себя проявляла в течение года, считаю, село Ковалевка должно ею гордиться.

Планируется ли кадровое пополнение на следующий сезон? Усиление всегда нужно. Где будем его брать? Не знаю, будем искать футболистов, в частности, за рубежом. Все будет зависеть от того, какой позиции будет придерживаться президент. Мы хотим отойти от практики приглашения арендованных футболистов. Или хотя бы иметь право выкупа, потому что, если его нет, такие игроки, как, например, Кравченко, который провел очень хороший сезон, просто уйдет, несмотря на то, что мы обратили на него внимание.

Думаю, через несколько дней, когда эмоции успокоятся, мы встретимся с президентом и будем планировать следующий сезон, подготовку и усиление. Без этого никуда, ведь у нас впереди еврокубки, Кубок Украины и чемпионат", – цитирует Костышина официальный сайт Динамо.

Напомним, Колос провел в УПЛ только два сезона, но в обоих чемпионатах финишировал в зоне еврокубков. Год назад ковалевцы стали 5-ми, а сезон 2020/21 завершили на рекордной для себя 4-й позиции.

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