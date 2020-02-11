"Рука Бога" в стиле Марадоны на Кубке АФК – видео дерзкого гола

В матче первого тура группового этапа Кубка АФК Церес – Свайриенг был забит гол с нарушением правил.

На 14-й мину поединка защитник Цереса Джошуа Громмит переправили мяч в ворота соперника рукой, но арбитр не заметил этого и засчитал гол.

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Похожий гол в 1986 году забил легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона в матче 1/4 финала чемпионата мира с Англией (2:1). Тогда главный арбитр также не заметил, что футболист забил гол рукой.

В результате действий Громмита счет стал 2:0, а гости так и не сумели оправиться от потрясения. В итого встреча завершилась со счетом 4:0 Церес, набрал три очка, возглавил турнирную таблицу группы G. Свайриенг с нулем остался на последнем, четвертом месте.