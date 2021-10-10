Португальская легенда опередил оппонентов с огромным отрывом. За 49-летнего Руя Кошту отдали голоса 84,48% избирателей. Таким образом, бывший полузащитник сборной Португалии стал 34-м президентом в истории Бенфики, информирует официальный сайт клуба.

Коста будет находиться в должности до 2025 года. Последние несколько месяцев он исполнял обязанности президента Бенфики, ведь предыдущий глава клуба Луиш Филипе Виейра оказался за решеткой по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

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С 2008-го Коста работал спортивным директором Бенфики. В статусе игрока выступал также за Милан и Фиорентину. Вместе с Андреем Шевченко выиграл Лигу чемпионов 2002/03, а летом уже в статусе и.о. президента Бенфики подписал форварда сборной Украины Романа Яремчука. Уже при каденции Кошты "орлы" квалифицировались в групповой турнир ЛЧ, где сыграли вничью с Динамо и разгромили Барселону.

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