Руй Кошта избран президентом Бенфики – легенда Милана и сборной Португалии выиграл выборы с огромным отрывом
Бенфика объявила результаты выборов президента клуба. Уверенную победу одержал Руй Кошта, который последние несколько месяцев исполнял обязанности руководителя "орлов".
Португальская легенда опередил оппонентов с огромным отрывом. За 49-летнего Руя Кошту отдали голоса 84,48% избирателей. Таким образом, бывший полузащитник сборной Португалии стал 34-м президентом в истории Бенфики, информирует официальный сайт клуба.
Коста будет находиться в должности до 2025 года. Последние несколько месяцев он исполнял обязанности президента Бенфики, ведь предыдущий глава клуба Луиш Филипе Виейра оказался за решеткой по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Изысканные коктейли на основе премиальной Żubrówka Czarna – идеальное дополнение к матчам Лиги чемпионов! Узнать больше о Zubrowka Czarna и коктейлях здесь.
С 2008-го Коста работал спортивным директором Бенфики. В статусе игрока выступал также за Милан и Фиорентину. Вместе с Андреем Шевченко выиграл Лигу чемпионов 2002/03, а летом уже в статусе и.о. президента Бенфики подписал форварда сборной Украины Романа Яремчука. Уже при каденции Кошты "орлы" квалифицировались в групповой турнир ЛЧ, где сыграли вничью с Динамо и разгромили Барселону.
Рауль у молодіжці Реала виховує сина легенди Барселони – аванс від Анчелотті, гол за збірну і побитий рекорд батька