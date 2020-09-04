Дебютант украинской Премьер-лиги львовский Рух пополнил число команд, которые делегировали права на показ своих матчей телеканалам "Футбол", сообщает издание Terrikon.

УПЛ запланировала запуск полноценного телеканала

Таким образом, 11 из 14-ти команд УПЛ вошли в официальный телепул.

Среди тех, кто проигнорировал "Футбол" – киевское Динамо, которое недавно объявило о заключении годового контракта с телеканалом 2+2. Поединки СК Днепр-1 будет транслировать канал УНИАН, а Заря продолжает переговоры с телетранслятором, намереваясь получить более выгодные финансовые условия.

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