Рух вошел в пул телеканалов "Футбол", – СМИ
Дебютант украинской Премьер-лиги львовский Рух пополнил число команд, которые делегировали права на показ своих матчей телеканалам "Футбол", сообщает издание Terrikon.
УПЛ запланировала запуск полноценного телеканала
Таким образом, 11 из 14-ти команд УПЛ вошли в официальный телепул.
Среди тех, кто проигнорировал "Футбол" – киевское Динамо, которое недавно объявило о заключении годового контракта с телеканалом 2+2. Поединки СК Днепр-1 будет транслировать канал УНИАН, а Заря продолжает переговоры с телетранслятором, намереваясь получить более выгодные финансовые условия.
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