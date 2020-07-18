Руху грозит болезненная кадровая чистка в случае невыхода команды в УПЛ

Шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько рассказал о разговоре с президентом Руха Григорием Козловским по поводу комплектации команды на следующий сезон.

"Звонил Григорий Петрович. Разъярен судейством в Петрово. Своя команда также не радует. За решающими матчами сезона наблюдать из-за рубежа.

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С менеджментом клуба, с тренерским составом общение ограничено... В случае невыполнения задачи по повышению в классе, Рух ожидает болезненная кадровая чистка", – отметил Гресько на своей странице в Facebook.

Отметим, что Рух имеет в активе 44 очка и занимает шестую строчку турнирной таблицы, однако лидер – Ингулец – имеет лишь на 6 пунктов больше.

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