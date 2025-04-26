Черноморцу любой ценой необходимо было побеждать Рух, однако в родных стенах команда провалила первый тайм. Хозяева провели всего два удара, из которых более-менее острым был только один – это Мустафаев стрелял с отскока метров с 19-ти. Выше ворот.

Рух же создавал один момент за другим. Первые три оказались почти идентичными – из зоны левого центрбека / фулбека шла длинная передача (дважды от Холода, одна от Рунича), которую Климчук принимает с врыванием в штрафную площадку. Уже на 2-й минуте такая атака завершилась ударом Юрия над перекладиной (мяч упал на сетку сверху), а на 14-й Рябов стрелял с близкого расстояния после блокировки. Рудько парировал.

На 20-й же Холод лонгболом перебросил Скибу, а Климчук с левого края штрафной попал под ближнюю стойку. Так львовяне открыли счет. 1:0 Перед перерывом Юрий мог и дубль оформить, воспользовавшись обрезкой Мустфаева выскочив один на один с Рудько – впрочем, дальнейший удар прошел мимо ворот. А еще надо вспомнить выстрел Пидгурского из зоны перед штрафной, который пролетел рядом с левой штангой.

Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Руха. В начале второго тайма "желто-черные" выглядели не так интересно – но и Черноморец ничего не создавал. Игра была сумбурной и не радовала интересными эпизодами.

Впрочем, последняя 30-минутка компенсировала все. Черноморец большими силами пошел вперед и наконец начал обострять. Так, на 60-й минуте Мустафаев оказался на добивании после прострела Попова – Эмиль пробивал с нескольких метров, но мяч на линии ворот остановил защитник! А еще через две минуты одесситы сравняли счет.

Бутко выполнил подачу с правого фланга, Попов в касание сбросил ее на дальнюю штангу, а Хобленко замкнул. 1:1! Казалось, сейчас "моряки" поймают кураж и пойдут забивать второй.

Они и пошли, вот только Рух тоже начал обострять. Начался размен моментами, в котором львовяне ощутимо преобладали. В актив хозяева следует занести выстрел Шевцова из пределов штрафной после скидки от Тоирова (Ледвий парировал), а также удар Шевцова мимо ближней стойки с правого края.

Гости за несколько минут до этого могли выйти вперед в результате подачи со стандарта (Китела не дотянулся до мяча), а на 73-й минуте Рябов вошел в штрафную и замкнул кросс от Ременяка. Стойка спасла Черноморец! А еще через три минуты галичане забили второй гол.

Фаал отобрал мяч перед штрафной одесситов и отдал проникающую передачу Рябову, а тот мощным ударом отправил мяч в дальнюю девятку. 1:2 Данное событие просто потопило "моряков". Подопечные Александра Кучера уже ничего не создавали, а Рух на кураже мог и третий забить – впрочем, Пидгурскому и Фаалу при ударах с близкого расстояния не хватило точности, а выстрел Алмазбекова с левого края штрафной парировал Рудько.

Финальный свисток зафиксировал победа Руха. Для львовян этот результат де-факто означает сохранение прописки в УПЛ, в чем никто и не сомневался. Черноморец же остался в зоне прямого вылета, отстав от зоны плей-офф на три очка. Впереди матчи с Динамо, Шахтером, Александрией и Ворсклой, у которой +3 от Одессы.