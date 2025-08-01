Нападающий Руха Олег Дзюринец вписал себя в историю, попав в заявку на матч 1-го тура УПЛ против СК Полтавы.

В заявке Руха на игру с СК Полтава оказался нападающий Олег Дзюринец, который родился в 2010 году. Конечно, что юный нападающий не получил место в стартовом составе, но имеет шанс выйти на замену.

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Стоит добавить, что 15 лет Дзюринцу исполнилось чуть больше недели назад – только 23 июля. Если он таки появится сегодня на поле, то может стать рекордсменом УПЛ, став самым молодым дебютантом в истории.

К слову, Рух и СК Полтава успели уже обменяться голами – на 11-й минуте Мисюра забил в собственные ворота, а полтавчане сравняли счет благодаря голу Марусича на 17-й минуте.

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