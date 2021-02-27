На момент начала игры подопечные Руслана Костышина, которые проводили юбилейный 50-й матч в УПЛ, занимали 6 место турнирной таблицы (22 очка). Рух шел предпоследним – команда Ивана Федыка набрала 10 пунктов. Соперники по-разному начали вторую часть чемпионата – Колос отобрал очки у Шахтера (0:0) и минимально победил Львов, а вот "желто-черные" в матчах с тем же Шахтером и Ворсклой набрали лишь очко.

В стартовом составе Руха вышел Андрей Борячук, для которого это был дебют за львовскую команду. Другой известный зимний новичок – Рагнар Сигурдсон – впервые попал в заявку, оказавшись в запасе.

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Хозяева активно начали игру – Лысенко пробил с дальней дистанции, но без проблем для Мысака. Серия стандартов у ворот обеих команд тоже не принесла успеха, как и еще один мощный выстрел Лысенко со штрафного. Борячук посадил соперника на желтую и заработал стандарт, который сам и исполнил – первый сейв Волынца. Неплохо приложился Чурко со средней дистанции, однако Мысак был на месте. Еще несколько ударов хозяев были неточными. В конце концов, стартовый натиск Колоса так и не дал результата – Рух отбился. Некоторые болельщики откровенно скучали, хотя игра смотрелась.

Команда Костышина продолжала атаковать и достигла своего на 34-й минуте. Успех принес стандарт – после подачи углового Роман Мысак в борьбе с соперниками забросил мяч в сетку собственных ворот. Протесты львовян привели лишь к желтой карточке для Максима Белого.

Рух после пропущенного мяча не создал каких-либо серьезных моментов в ответ. Выделялся дебютант Борячук, но его стараний было мало. Колос мог потерять Чурко, который получил повреждение, однако Вячеслав сумел вернуться в игру. В конце концов, спорный автогол Мысака стал единственным до перерыва.

Второй тайм начался удачно для гостей. После сейва Волынца пошла атака вторым темпом, где защитники Колоса позволили "руховцам" несколько раз пробить из пределов штрафной. В конце концов, в хаосе лучше всех сориентировался Кондраков, который затолкал мяч в ворота. Здесь же Рух вообще мог выйти вперед, однако кипер Колоса дважды свою спас команду после ударов Андрея Борячука.

Команда Федыка пошла вырывать победу. Максим Белый пробил со штрафного – Волынец забрал. У противоположных ворот Денис Костышин просил пенальти, но получил желтую за симуляцию, а вот последующее падение в штрафной Руха завершилось 11-метровым. Марьян Мысык получил вторую желтую и пошел отдыхать. Но Колос не сумел вырвать победу – Роман Мысак отразил пенальти от Гавриша, исправившись за автогол! После этого Колос тоже остался вдесятером – Денис Костышин получил вторую желтую от Александра Омельченко и тоже пошел отдыхать. Как и наставник Руха Иван Федык, который тоже не выдержал и был удален.

В конце концов, Рух вырвал победу на последних секундах встречи. Николай Кухаревич, вышедший на замену, получил мяч после вбрасывания из аута и несколько авантюрным, но шикарным дальним ударом принес гостям 3 очка!

Рух набрал 13 пунктов и поднялся на 11 позицию. Колос опустился на 7 место.

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