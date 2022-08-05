Клуб Григория Козловского будет одним из немногих счастливчиков в кампании 2022/23, который сможет играть в своем городе.

Домашней ареной команды Леонида Кучука в грядущем сезоне будет Скиф, сообщает пресс-служба клуба . Этот стадион исторический для "желто-черных", ведь именно на нем они получили путевку в Премьер-лигу.

Не в Полтаве: Ворскла официально определилась, где будет проводить домашние матчи УПЛ

В прошлой кампании, досрочно завершенной из-за полномасштабного вторжения России в Украину, Рух проводил свои поединки на Арене Львов. Финишировали львовяне в турнирной таблице одиннадцатыми.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует 23 августа. Пока нет календаря, но уже был утвержден ряд стадионов и протокол безопасности для участников матчей.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?