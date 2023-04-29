В рамках 23-го тура УПЛ Рух принимает Ворсклу, Кривбасс встретится с Александрией, а Минай сыграет с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Ворскла

Город Льва по итогам сезона рискует потерять сразу две команды в УПЛ, однако пока шансы выжить остаются. Несколько лучше они у Руха – "желто-черные" благодаря дополнительным показателям опережают Металлист, держась в зоне переходных матчей. Правда, "зона жизни" постепенно отдаляется от команды Виталия Пономарева. До нее не хватает уже четырех зачетных баллов.

Между тем, руховцы не выиграли ни одного из последних семи поединков, потерпев пять поражений. В некоторых играх за команду было обидно – с Ингульцом все решил неоднозначный пенальти, а с СК Днепром-1 держали боевую ничью до последних минут. Зато удалось отобрать очки у Динамо. Во всех случаях футбол львовян имел довольно низкое качество, но стоит отметить тенденцию – с сильными коллективами "желто-черным" даже проще.

Можно ли назвать сильной Ворсклу? Последние результаты полтавчан откровенно радуют. Подопечные Виктора Скрипника одержали три победы подряд, одолев Ингулец, Черноморец и Металлист. Благодаря этим успехам "зелено-белые" оторвались от зоны вылета на десять очков, а от зоны переходных матчей – на семь.

Что наиболее важно, эти результаты отражают реальную силу команды. В статистическом плане коллектив выделялся хорошей позиционной атакой и высоким качеством созданных моментов – впрочем, грубые ошибки защитников при рискованном прессинге тянули Ворсклу вниз. По ожидаемым очкам коллектив должен был бы идти в середине таблицы, что мы сейчас и видим.

Вот только в последних трех турах безапелляционной была только победа над Ингульцом. Во всех остальных поединках были варианты, поэтому Руху стоит настроиться. С этими ворсклянами можно цепляться за очки.

Кадровая ситуация

Травмированы: Дидык – Юрченко

Дисквалифицированы: Китела – Фелипе

Ориентировочные составы на матч Рух – Ворскла

Рух: Панькив – Лях, Слюбык, Слюсар, Роман – Довгий, Сапуга, Соломон-Отабор, Таллес, Рунич – Климчук

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула – Челядин, Павлюк – Олейник, Скляр, Сефери – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Рух в поединках с лидерами демонстрирует характер и готовность наказывать за ошибки, поэтому на один гол сегодня команда может рассчитывать. Учитывая, что мы говорим об УПЛ – этого может быть и достаточно. Впрочем, логика подсказывает ставить на Ворсклу.

Полтавчане сейчас на подъеме, у них хорошая реализация и меньше привозов позади. Рух же, при всех стараниях, выглядит слишком слабо – трудно даже вспомнить, был ли во втором круге матч, в котором львовяне наиграли на победу. Именно поэтому мы уверены, что "зелено-белые" возьмут верх в сегодняшней встрече.

Кривбасс – Александрия

Кривбасс в последнее время стал самым шумным клубом УПЛ. Юрий Вернидуб иркает на судей, прибегает к манипуляциям на тему войны и раздает громкие интервью, а клуб пишет кляузы – арбитры якобы посылают криворожан на три буквы. Правда, доказательств этому не предоставили, а поданная в КДК жалоба оказалась неправильно составленной. Перед этим впоминается, как вице-президент переименованного Горняка (то есть "восстановленного Кривбасса") скандалил с Игорем Йовичевичем.

Когда команда побеждала, Артем Гагарин и Юрий Вернидуб были спокойнее. Между тем, в последних двух турах коллектив потерпел поражения от Миная и Черноморца, что сразу же опустило с небес на землю – после победы над Зарей появился призрачный шанс зацепиться за еврокубки. Несмотря на неудачи, стоит отметить опасность Кривбасса для команд вроде Александрии, ведь оборона криворожан довольно неплохо лузгает позиционные атаки. Даже Шахтеру было тяжело прошить эту защиту.

Подопечные Руслана Ротаня, в свою очередь, продолжают поражать своим миролюбием. Из восьми матчей весной команда выиграла лишь один, разгромив Ворсклу – в остальных семи была зафиксирована ничья. Причем характер этих "мировых" всегда был разным (где-то доминировали, где-то отскочили), но результат остается одинаковым.

Последние два поединка тревожат, ведь команда не смогла переиграть Металлист 1925 и Ингулец. Более того – в данных встречах "аграрии" не забили ни одного мяча и не имели моментов, хотя оборона обоих соперников позволяла набивать топовую статистику. Нулевая ничья была зафиксирована и в игре с Металлистом. Даже отбегав целый тайм в большинстве против Черноморца, подопечные Руслана Ротаня создали считанное количество острых эпизодов – а сегодня им будет противостоять одна из лучших защит УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированы: Устименко, Дебелко – Цуриков (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Александрия

Кривбасс: Сарнавский – Опанасенко, Вернидуб, Бескоровайный, Дибанго – Банада, Капич – Лунев, Татарков, Задерака, – Микитишин

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Копина – Ковалец, Сигеев, Мустафаев – Калитвинцев, Кулаков, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают фаворитом Александрию, хотя коэффициенты на ее победу высокие. Мы же поставим на ничью. Александрия имеет системные проблемы с действиями на трети поля соперника, а Кривбасс имеет слишком убедительную оборону – а вот в атаке все нестабильно.

По голу команды способны провести, но в целом соперники равны. Ничья кажется наиболее вероятным итогом встречи.

Минай – Металлист 1925

Минай в последних двух турах набрал четыре очка, переиграв Кривбасс и расписав ничью с Вересом. Между прочим, это очень хорошие результаты – криворожане имеют мощную оборону, а ровенчане в принципе играют в неплохой футбол. Минай тоже симпатичный, однако низкий кадровый потенциал не позволяет закарпатцам разогнаться. Они до сих пор остаются в зоне переходных матчей, опережая ближайшего преследователя на три очка.

До подъема на спасительную 12-ю строчку подопечным Владимира Шарана не хватает всего двух зачетных баллов, хотя в случае победы Черноморца разрыв станет больше. При таких условиях победа над Металлистом 1925 превращается в стратегически важную задачу – но способны ли "лисы" ее выполнить?

Минай является одним из лучших в УПЛ по интенсивности и эффективности прессинга. Кроме того, коллектив качественно контратакует и даже имеет отрезок доминирования в каждом матче – около 15-20 минут закарпатцы способны играть первым номером, комбинируя на чужой трети. Металлист 1925, в свою очередь, одержал всего одну победу в семи предыдущих турах – причем это произошло только неделю назад.

Впрочем, харьковчане славятся неуступчивостью. Весной они дважды отобрали очки у Александрии, а также расписали ничьи с Черноморцем и Ворсклой. В конце концов, подопечные Эдмара победили Львов благодаря перформансу Ростислава Русина. Сегодня тоже надо цепляться за хороший результат, ведь отрыв от Миная составляет всего три зачетных балла.

Кадровая ситуация

Травмированы: Воробчак – Пономар

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Металлист 1925

Минай: Бандура – Немчанинов, Кравчук, Горин – Гончар, Витенчук, Шишка, Булеза – Твердохлеб, Вишневский, Гечев

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Курило, Ткачук, Капинус – Вачиберадзе, Габелок, Кравченко – Русин, Бычек, Дмитренко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Соперники выглядят примерно равными. У них хорошая оборона и поставленная игра в атаке. Поставлена по-разному, а эффективность неоднозначна (голов забивают очень мало) – но это не рандом. Кадровый потенциал обоих коллективов тоже одинаковый.

Учитывая вышеупомянутые факторы, наиболее вероятным итогом встречи кажется ничья. Такой результат вполне соответствует духу обеих команд.

Заря – Черноморец, Ингулец – СК Днепр-1: анонс матчей УПЛ