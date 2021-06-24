Полузащитник Орест Кузык снова будет выступать в чемпионате Украины.

Рух на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека. Кузык перешел свободным агентом, контракт рассчитан на 3 года.

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Последним клубом 26-летнего полузащитника был Пафос. В составе кипрской команды провел 12 матчей, отметился одним голом и одним ассистом. Кузык – воспитанник львовского футбола. В свое время попал в структуру Динамо, однако закрепиться в первой команде киевлян не удалось. Затем были выступления за Говерлу, каменскую Сталь, СК Днепр-1 и Десну.

Напомним, в прошлом розыгрыше УПЛ Рух добыл 28 очков и финишировал на 10-й строчке таблицы.

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