Второй матч нового чемпионата проводили во Львове, где Рух принимал новичка – Полтаву. Это была встреча опытных бойцов с молодыми и голодными, но с одним нюансом. Молодыми оказались именно галичане, ведь средний возраст их состава составил 22,6 лет против 27,5 у дебютанта УПЛ.

Правда, по опыту выступлений в элите полтавчане отставали безнадежно. Взлет этого клуба оказался настолько стремительным, что главный тренер даже не успел получить лицензию PRO – именно поэтому гостей формально возглавлял Павел Матвийченко, а не реальный босс Владимир Сысенко. Президент по этому поводу выдал анекдот:

После стартового свистка его команде было уже не до шуток. Полтава пропустила уже на 11-й минуте. Рух провел простую, но эффективную атаку: Китела зацепился за забросы и выполнил прострел с правого фланга, который должен был замыкать Фаал – Мисюра же срезал передачу в собственные ворота. 1:0!

Счастье львовян продолжалось недолго. Всего через четыре минуты гости заработали пенальти. Его привез Холод, который сыграл рукой в собственной штрафной. Марусич с "отметки" уверенно переиграл Герету – 1:1! Максим забил первый гол Полтавы в УПЛ. Точнее, первый гол в ворота соперника :)

К сожалению, чего-то более интересного до перерыва болельщики не увидели. Рух вообще ограничился двумя ударами, серьезно отстав от соперника по этому показателю. Отдыхать команды отправились при ничейном счете, что может служить комплиментом для Полтавы.

Второй тайм тоже не радовал обострениями. Самые интересные события в первые полчаса – это травма Марусича и эпический выход Шаповала на замену. Святослав появился на 54-й минуте, получил желтую за фол против Пастуха на 64-й, а на 70-й отмахнулся в Пидгурского и получил вторую желтую! Гости остались в меньшинстве.

В большинстве Рух ожидаемо добавил, хотя опасного момента пришлось ждать вплоть до 80-й минуты. Героем львовян мог стать Притула, который с дистанции вколотил в правый нижний – Полтаву спасла стойка! Впрочем, на 86-й галичане таки забили усилиями Романа.

Ему ассистировал Пастух, который открылся под пас на линию полукруга, пожонглировал мячом, развернулся и сбросил его Виталию. Фулбек же перевел сферу под левую и классно пробил под дальнюю штангу. 2:1!

Полтава пыталась отыграться, однако ничего лучше удара Кононова метров с 20-ти не создала. Выстрел пошел по центру и не был тяжелым для Гереты. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Ивана Федыка. Полтава дебютирует с поражения.