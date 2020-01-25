Рух усилился защитником Ворсклы

Лидер Первой лиги продолжает укрепляться перед стартом второй части сезона.

Защитник Ворсклы Тарас Сакив продолжит свою карьеру в России, сообщает официальный сайт полтавского клуба. О деталях сделки не сообщается.

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22-летний футболист перешел во львовскую команду как свободный агент. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Сакив – воспитанник ивано-франковского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в Ворскле в 2015 году. В текущем сезоне сыграл за "зелено-белых" в трех матчах, результативными действиями не отличался.

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