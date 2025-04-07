Первый тайм в Ковалевке оказался тяжелым для просмотра. Команды провели всего по три удара и создали только по одному моменту. Хозяева свой шанс забить получили аж на 3-й компенсированной минуте, когда Третьяков пробивал с отскока метров с 20-ти – Ледвий перевел мяч над перекладиной.

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Рух же свою голевую возможность на 27-й минуте сразу же превратил во взятие ворот. Эдсон обыгрался с Климчуком в центре и выполнил пас на левый фланг, а Карабин оттуда сместился на угол штрафной. Несколько притормозив, Ярослав неожиданно вбил под дальнюю штангу – впрочем, гол сразу же отменили из-за офсайда.

Бригада Дмитрия Кубряка решила, что в этом эпизоде было положение вне игры. То ли в момент передачи Эдсона, то ли уже во время удара Карабина – Алмазбеков находился перед голкипером и мог влиять на эпизод. Руху помог VAR, который не нашел офсайда в данной атаке, поэтому львовяне вышли вперед. 0:1!

Перед перерывом Колос мог и в меньшинстве остаться, ведь Козик отмахнулся в Слюсара и разбил хавбеку нос. Как минимум, Эдуард претендовал на желтую карточку, однако Дмитрий Кубряк вообще не увидел фола. После матча Виталий Пономарев заявил, что у Слюсара есть подозрение на сотрясение.

В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Руха. Руслан Костышин от греха подальше снял Козика в раздевалке (на поле появился Владой), а также заменил нападающего Боливара на Сидорова. Виталий Пономарев, в свою очередь, выпустил Горина вместо Слюсара, а чуть позже выпустил Фаала на острие атаки (Климчук ушел отдыхать).

Второй тайм оказался ненамного интереснее первого. До конца основного времени вспоминается только удар Алефиренко на 84-й минуте – тот качнул защитника на краю штрафной и пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом с каркасом. Рух же вообще ничего опасного не создал.

А вот в эндшпиле встречи ковалевцы навалились, что вылилось в потенциальный скандал. Хозяева дважды претендовали на пенальти. Так, на 90-й минуте Бурда пробивал головой, а мяч попал в высоко поднятую руку Слюбыка. Судьи решили, что фола не было – вероятно, потому что дистанция была слишком короткой, а Богдан не видел удара из-за спины.

В компенсированное же время Слюбык заблокировал выстрел Демченко. Сначала Дмитрий Кубряк назначил штрафной за попадание в руку, однако затем включился VAR. Центрбек Руха находился на линии штрафной, а значит надо назначать 11-метровый.

Рефери сам пошел смотреть повтор, вернулся и вообще отменил фол – вероятно, потому что рука была прижата к телу.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу львовян. Они остались на 9-й позиции, имея 8-очковый отрыв от зоны переходных матчей, а вот Колос держится над ней только благодаря лучшим дополнительным показателям.

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