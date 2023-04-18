Юношеская команда львовян закрепила лидерство в турнирной таблице первенства благодаря легкой победе над Ингульцем.

Чемпионат Украины среди юношей, перенесенный 10 тур

Ингулец U-19 – Рух U-19 – 0:5

Голы: Непейпиев, 36, 46, Столярчук, 71, Кителло, 75 (пен.), Савчук, 79

Игра состоялась на искусственном газоне в селе Владимировка в 17 километрах от Петрового Кировоградской области. Давление с первых минут дало результат.

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Непейпиев отметился двумя голами – в конце первого тайма и начале второго. Преимущество удалось конвертировать еще в три гола до финального свистка. Это позволило закрепить лидерство.

Львовяне теперь опережают сверстников из Динамо на 7 очков, а из Шахтера – на 8 очков.