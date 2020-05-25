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Рух требует публичных извинений от Поворознюка – львовяне пожаловались на скандальные высказывания президента Ингульца

20:02 108 Читати українською
Рух требует публичных извинений от Поворознюка – львовяне пожаловались на скандальные высказывания президента Ингульца
Александр Поворознюк и Виталий Кварцяный / Фото ФК Ингулец

Страсти Первой лиги продолжают кипеть, на этот раз официальное заявление прозвучало от львовского Руха.

Движение обратился с официальным письмом в Комитет этики и честной игры УАФ относительно высказываний президента Ингульца Александра Поворознюка.

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Львовский клуб обвинил Поворознюка в некорректности и неэтичности риторики функционера относительно позиции Руха о доигрывании сезона Первой лиги. "Желто-черные" требуют публичных извинений от президента Ингульца, в противном случае львовяне угрожают иском в суд о защите чести и достоинства.

Напомним, после 19-ти туров Первой лиги в УПЛ имеют шанс квалифицироваться Рух, Волынь и Минай. Ингулец находится на 4-й строчке.

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Теги
Первая лига Ингулец Ингулец Рух Рух Александр Поворознюк УПЛ
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