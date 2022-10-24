"Мы тяжело играли. Очень много ошибок. Объяснить это можно и объективными обстоятельствами, ведь для нас это третья игра за неделю. Я видел, что многие наши футболисты выглядели уставшими. А усталость проявляется не только в игре, не только в движении игроков на поле...

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Хотя мы терпели. Но, как видите, не доиграли до конца. Такие ошибки... И, к сожалению, допускаем их постоянно...

Выйдет ли в следующих матчах наш новый легионер из Нигерии (Брайт Энобахар, – прим.)? Увидим. Всё зависит от того, какие он будет выглядеть в тренировочном процессе. Вы хотите, чтобы я, посмотрев на легионера из Нигерии 2-3 раза, сразу его ставил? Да, у него есть хорошие качества, это уже видно, но есть и такие, над которыми еще предстоит поработать. Поэтому в столь сложных поединках надеешься на тех игроков, которых хорошо знаешь, а не на тех, с кем еще хорошо не познакомился. Это наша перспектива на будущее, скажем так", – цитирует Кучука официальный сайт Руха.

Напомним, в матче с Металлистом 1925 Рух вышел вперед в середине первого тайма, а пропустил за минуту до финального свистка. После 9-ти туров львовяне идут в турнирной таблице УПЛ двенадцатыми, имея в своем активе 8 очков.

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